Les Usa compétentes pour les cas de corruption sans suite au Bénin

Sous l’initiative de certaines organisations de la société civile, la justice américaine s’intéresse de plus en plus à des cas avérés de corruption classés sans suite en République du Bénin. Dès lors que vous avez utilisé le dollar, ou par exemple si vous avez utilisé un compte Gmail dont le serveur se situe en partie aux États-Unis, la justice américaine devient compétente.

L’extraterritorialité du droit américain est un élément clé dans la guerre économique que mènent les Usa contre le reste du monde. S’il est vrai que les pays africains d’une manière générale pèsent peu dans le commerce international, il faut dire que les cadres africains coupables des faits de corruption ou de détournement en relation avec les sociétés de droit américain, ou non ont des soucis à se faire.

En effet, sous l’initiative des lobbyistes la justice américaine est poussée à se pencher sur l’Afrique. De l’insomnie en perspectives pour ces cadres béninois qui ont bénéficié jadis quelques années des non-lieu de la justice Beninoise dans des cas avérés de corruption. Tous les cadres qui ont eu à utiliser le dollar ou le Gmail dans leur transaction frauduleuse sont fichés même si l’affaire ne touche pas directement le territoire américain.

C’est donc une question de jour pour ces corrompus qui croient se tirer d’affaires au bénéfice d’un non lieu de la justice béninoise.

Si en Europe, les entreprises comme Alstom en font les frais, ce n’est pas les députés, ex ministres et divers Dg béninois qui vont s’y échapper.

Nous y reviendrons,.

