Les USA offrent 1,3 milliards FCFA de matériels militaires au Bénin

Un don de matériels militaires offerts par les Etats-Unis d’Amérique aux Forces Armées Béninoises a été réceptionné ce mercredi 29 novembre 2023.

Quatre des (08) conteneurs de matériels militaires offerts par l’Etat américain aux Forces Armées Béninoises dans le cadre du programme Border security (borsec) ont été officiellement réceptionnés ce mercredi 29 novembre 2023 au camp militaire Séro Kora du 2ème Bataillon Inter-Armes (BIA) de la ville de Parakou. C’est en présence d’une délégation américaine conduite par l’ambassadeur des USA près le Bénin, Brian Shukan ; du Chef d’État-Major Général des Forces Armées Béninoises Fructueux Gbaguidi ; du Commandant du Théâtre de l’opération Mirador, le Colonel Faouzou Gomina et du préfet du Borgou, Djibril Mama Cisse.

Le don est composé de packs d’assaut, Boussoles métriques, Trousses de premiers soins pour traumatisme, Lunettes de protection balistique, Tentes individuelles, Paires de bottes en cuir, etc. estimés à 1,3 milliards FCFA.

Au nom du gouvernement du Bénin, le Chef d’État-Major Général des Forces Armées Béninoises, le général de Brigade Fructueux Gbaguidi a remercié les USA pour ce don. Les équipements reçus permettront la coordination des activités sur le terrain, a reconnu le Chef d’État-Major Général des Forces Armées Béninoises.

Un mémorandum d’entente a été signé entre les USA et le Bénin avant l’étape de remise des dons. L’accord vise l’élargissement de la coopération au domaine du renseignement.

Border security (borsec) est un programme pluriannuel de sécurisation entre le Bénin et les USA. Démarré en 2021, le programme mise également sur le renforcement des capacités du personnel.

