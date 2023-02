Les Pharaons tout proches de la sortie

Au terme des matchs de la deuxième journée au sein du Groupe A à la CAN U20, la tâche se complique de plus en plus pour le pays hôte l’Egypte.

Après le Nigeria (1-0), le Sénégal a facilement enchaîné en disposant 3-0 du Mozambique. Les Lionceaux sénégalais se sont ainsi qualifiés pour la phase suivante de la compétition.

Pour l’Egypte, il sera difficile de passer cette phase de groupes. Après leur entame ratée contre le Mozambique (0-0), les Pharaons U20 ont en effet encore déçu au Stade International du Caire dans le choc face au Nigeria (0-1).

L’Egypte n’est donc plus le seul à décider de son destin dans cette CAN U20. Une victoire du Nigéria lors de la troisième journée suffit pour que le pays hôte quitte la compétition.

Le classement du groupe A : Sénégal 6 points, Nigeria 3 pts, Egypte 1 pt, Mozambique 1 pt

J.S

23 février 2023 par