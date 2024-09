Les Guépards débarquent à Uyo au Nigéria

Partis en début d’après midi en direction du Nigéria, Gernot Rohr et sa bande sont bien arrivés à Uyo dans la soirée de ce jeudi 5 septembre 2024.

Les Guépards du Bénin sont bien arrivés ce jeudi à l’aéroport Victor ATTAH d’UYO au Nigéria. On le voit à travers les images d’atterrissage rendues publiques par le Ministère des Sports. Le voyage des Guépards s’inscrit notamment dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN 2025. Steve Mounié et ses coéquipiers affonteront les Super Eagles du Nigéria le samedi 7 septembre 2024 à Uyo à partir de 17h.

J.S

6 septembre 2024 par ,