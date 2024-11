Les Guépards agressés à Tripoli (vidéo)

Suite à leur qualification après le match nul à Tripoli contre la Libye, les Guépards du Bénin ont vécu un véritable calvaire avant le retour à l’hôtel.

Comme on s’y attendait, les Guépards ont été confrontés à la colère libyenne suite à leur qualification. Si au coup de sifflet final, les joueurs béninois sont restés bloqués dans les vestiaires du stade international de Tripoli après le match pour raison de sécurité, les choses ont décanté quelques minutes après. En effet, après une longue attente, les Guépards rejoignaient enfin leur bus quand la situation s’est envenimée.

Selon les faits rapportés par Hugues Zinsou Zounou, un policier libyen aurait porté un coup au sélectionneur Gernot Rohr avant d’en faire de même avec un des agents de sécurité de la délégation béninoise. Un triste événement qui vient confirmer toutes les difficultés malheureusement liées à un déplacement en Libye pour un match à l’extérieur.

Joint par Bip Radio, Jordel SOSSOU, l’un des anciens du vestiaire béninois a confirmé les faits. "On ne se sent pas en sécurité. Mentalement, on est tous inquiets même à l’hôtel. Peut-être viendront-ils se prendre à nous ! Actuellement, le gouvernement est entrain de mettre en place un protocole puisqu’ils sont déjà informés de ce qui se passe. Ils annonceront donc bientôt quand nous devons rentrer.", a confié le TGV béninois.

