Les Guépards affûtent leurs armes à Accra

Sortis d’un nul (0-0) avec le Togo en amical, les Guépards U17 ont déjà rejoint le Ghana pour continuer les préparatifs pour le Tournoi UFOA B 2024 à Accra.



Quelques heures après leur arrivée, Urbain Honfo et ses poulains ont participé à leurs premières séances d’entraînement ce dimanche en matinée et dans l’après-midi, sur le terrain annexe de l’université d’Accra. Échauffement, renforcement musculaire, circuit de passes et jeu de possession étaient au menu de ces séances. Tous les joueurs à l’exception de Merveille AKINOCHO et Junior GNONLONFIN, touchés lors du match amical contre le Togo, étaient présents.

Le Bénin jouera la Côte d’Ivoire le 18 Mai pour son premier match dans ce Tournoi UFOA B Accra 2024.

J.S

13 mai 2024 par ,