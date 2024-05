Les Guépards U17 battus d’entrée

Pas de succès pour les Guépards U17 du Bénin au terme de leur premier match contre la Côte d’Ivoire dans ce Tournoi UFOA B Accra 2024.



Ce samedi à l’University stadium d’Accra, la sélection U17 du Bénin s’est inclinée devant celle de la Côte d’Ivoire. Pour leur premier match dans le Groupe A, les Guépards ont perdu sur le plus petit des scores. Un score de 1 but à 0 aura permis aux Ivoiriens de s’offrir les Béninois. Le but de la défaite a été concédé à la 90+1e minute.

Un mauvais pas d’entrée qu’il faudra corriger lors de la deuxième journée du match de poule. À noter que les deux finalistes de la compétition seront qualifiés pour la prochaine CAN U17.

