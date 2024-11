Les Évêques invitent les Béninois à œuvrer pour la paix

Au cours de la 73e session plénière ordinaire, la première de l’année pastorale 2024-2025, tenue du 10 au 13 novembre 2024, les Évêques du Bénin ont invité les Béninois à œuvrer en faveur de la paix face à la montée des tensions au sein de la classe politique.

Les Évêques du Bénin sont préoccupés par la montée des tensions au sein de la classe politique dans notre pays. Tout en priant pour la décrispation de l’atmosphère politique, ils exhortent vivement notre pays le Bénin à retrouver ses lettres de noblesse en matière de démocratie. « Et pour que cela advienne, il urge que chaque fille et chaque fils du Bénin, quelle que soit leur appartenance politique, œuvre réellement en faveur de la paix et de l’unité nationale dans un climat de dialogue, de tolérance et du respect du droit constitutionnel », a déclaré Mgr Roger Houngbédji, président de la CEB.

L’année 2026 sera une année électorale spéciale au Bénin (élections législatives, communales et municipales et présidentielle). Dans la perspective des prochaines élections, les Évêques du Bénin s’opposent à tout recours à la force pour conquérir le pouvoir. Ils réaffirment leur soutien aux principes démocratiques, dans le respect de la Constitution et des processus électoraux libres, transparents et inclusifs, visant l’intérêt suprême de la Nation.

A.A.A

