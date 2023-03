Les États-Unis s’engagent à investir 6 milliards de dollars dans la protection des océans

Lors de la conférence « Notre Océan* » qui s’est tenue les 2 et 3 mars à Panama, les États-Unis ont annoncé des engagements à hauteur de près de 6 milliards de dollars pour protéger et restaurer les océans de la planète face aux menaces qui pèsent sur eux, notamment le changement climatique et la pollution.

Comme l’a souligné à cette occasion John Kerry, envoyé spécial du président des États-Unis pour le climat, ce chiffre représente plus du double des engagements pris par le gouvernement américain en 2022.

Le haut responsable a rappelé les enjeux : le réchauffement de la planète entraîne une hausse de la température globale des océans, ce qui peut détruire les récifs coralliens et forcer les poissons à quitter leurs écosystèmes habituels. Sous l’effet de l’élévation des températures mondiales et du niveau des mers, on voit se multiplier les vagues de chaleur, les sécheresses, les inondations, les cyclones et les incendies de forêt.

« Les actions humaines menacent la capacité même des écosystèmes océaniques à survivre », a souligné l’ancien secrétaire d’État.

Près de 5 milliards de dollars pour le changement climatique

Sur le montant total annoncé par les États-Unis, près de 5 milliards de dollars seront consacrés à la lutte contre la crise climatique.

En collaboration avec le Congrès, l’administration Biden-Harris entend promouvoir :

– le transport maritime écologique*, y compris les initiatives qui encouragent l’adoption de carburants et de navires sans émissions ;

– l’énergie renouvelable en mer sur des sites durables ;

/des systèmes d’alerte précoce dans le Pacifique et les Caraïbes ; etdes programmes visant à aider les îles du Pacifique et les Caraïbes à protéger leurs économies « bleues », dépendantes des océans, contre les effets du changement climatique, entre autres initiatives.

Vue aérienne d’enclos pour poissons dans l’eau (© Milos Bicanski/Getty Images)

Les États-Unis se sont engagés à allouer 665 millions de dollars à des mesures de soutien de la pêche durable, comme ici dans le golfe Saronique, en Grèce. Photo prise le 1er juillet 2022. (© Milos Bicanski/Getty Images)

« Nous devons tout simplement accélérer la transition vers un avenir énergétique propre, a martelé John Kerry, le 2 mars. Je ne saurais trop insister sur ce point. »

Parmi les autres engagements par les États-Unis :

– 665 millions de dollars pour soutenir la pêche durable ;

– 200 millions de dollars pour lutter contre la pollution marine ;

– 73 millions de dollars pour des économies bleues durables ;

– 72 millions de dollars pour la sécurité maritime ;

– 11 millions de dollars pour les aires marines protégées.

Il s’agit d’initiatives, certaines nouvelles et d’autres récentes, qui ont été discutées depuis la conférence précédente.

Depuis la première édition de la conférence « Notre Océan », tenue en 2014, les participants de plus de 70 pays ont pris plus de 2 100 engagements d’une valeur totale d’environ 128 milliards de dollars.

