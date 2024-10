Etats-Unis et l’Allemagne évaluent un programme spécifique dans le Nord-Bénin

L’Ambassadeur des Etats-Unis près le Bénin, Brian Shukan et le Chef de Mission Adjoint à l’Ambassade d’Allemagne, Moritz Junginger ont effectué une visite dans le Nord-Bénin. Il était question pour les deux personnalités d’évaluer le Mécanisme de Stabilité des États Côtiers (MSEC), un programme financé par les gouvernements des deux pays.

Environ 06 mois après le lancement officiel du programme Mécanisme de Stabilité des États Côtiers, l’Ambassadeur des Etats-Unis près le Bénin et le Chef de Mission Adjoint à l’Ambassade d’Allemagne font une descente sur le terrain pour une évaluation. Au cours de la visite de 04 jours, les deux personnalités ont rencontré les autorités gouvernementales et les dirigeants communautaires de la ville de Malanville, dans le département de l’Alibori. Avec eux, ils ont discuté des priorités en matière de paix et de stabilité. La délégation selon un communiqué conjoint, a pris connaissance des préoccupations de la communauté en ce qui concerne les services gouvernementaux de base, notamment les services de santé et d’éducation, et des possibilités de promouvoir les échanges culturels et la cohésion sociale. Brian Shukan et Moritz Junginger ont également rencontré au cours de leur visite, des représentants du gouvernement béninois, de l’armée, du secteur privé et de la société civile à Parakou et à Kandi, renforçant ainsi l’engagement commun des États-Unis et de l’Allemagne en faveur de la sécurité et du développement économique du Bénin.

A propos du MSEC

Le MSEC est un programme qui se concentre sur la lutte contre l’instabilité dans le nord du Bénin. Selon le communiqué conjoint, il est mis en œuvre par l’Organisation Internationale pour les Migrations, avec le soutien de l’Agence Béninoise de Gestion Intégrée des Espaces Frontaliers. « Le programme travaille avec les institutions gouvernementales et les communautés pour promouvoir la stabilité, soutenir la fourniture de services de base et faire progresser le développement social et économique. À Malanville, le MSEC a mené à bien six activités, investissant plus de 148 millions de francs CFA dans les communautés locales pour soutenir les forces de sécurité civiles, améliorer les services gouvernementaux pour les centres de santé, les écoles et les installations de formation, et encourager les activités culturelles ».

F. A. A.

11 octobre 2024 par ,