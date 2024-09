Les Emirats Arabes Unis et le Bénin balisent le terrain pour les investissements

Une table-ronde intitulée : « Coopération en matière de commerce et d’investissement entre les Émirats Arabes Unis et la République du Bénin : un pari réussi » s’est tenue ce mardi 24 septembre 2024 au Novotel à Cotonou. La rencontre a été organisée par l’Ambassade des Emirats Arabes Unis (EAU) à Cotonou en collaboration avec le Ministère des Affaires étrangères du Bénin.

Plus d’une centaine de participants dont des représentants des ministères sectoriels, des opérateurs économiques des secteurs public et privé, des représentants d’organisations patronales et autres structures ainsi que des représentants des Émirats, dont le Ministère des Affaires Étrangères et le Ministère de l’Économie des EAU, et la société I20 ont participé, ce mardi, à la première table-ronde organisée sur initiative de l’Ambassade des Emirats Arabes Unis à Cotonou en collaboration avec le Ministère des Affaires étrangères du Bénin.

Les travaux de la table-ronde : « Coopération en matière de commerce et d’investissement entre les Émirats Arabes Unis et la République du Bénin : un pari réussi » ont été présidés par Son Excellence Dr Mohammed Saeed Al-Kaabi, Ambassadeur des EAU à Cotonou et l’Ambassadeur A. Fifanyide M. Amour-Marie Ako, Secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères du Bénin.

« L’organisation de cette table ronde offrira aux deux États, ainsi qu’aux institutions et entreprises économiques et d’investissement, aux entrepreneurs et investisseurs béninois et émiratis, ainsi qu’au public présent aujourd’hui, l’opportunité de découvrir les possibilités d’investissement disponibles dans les deux pays, y compris dans les domaines de l’agriculture, des industries agricoles, du commerce, de l’énergie, des infrastructures, des ports et des services logistiques, ainsi que d’autres secteurs vitaux. Cela contribuera également à promouvoir la République du Bénin et les Émirats Arabes Unis comme destinations sûres pour l’investissement, en raison des incitations qu’ils offrent pour réaliser des investissements réussis et rentables. », a déclaré l’Ambassadeur des EAU, dans son discours d’ouverture.

« Les Émirats Arabes Unis et la République du Bénin entretiennent des relations politiques profondes depuis les années 1980. Les dirigeants éclairés de Son Altesse le Président des Émirats, Sheikh Mohammed bin Zayed "qu’Allah le protège", et de Son Excellence le Président Patrice Talon travaillent à renforcer et à développer cette relation dans divers domaines, afin de servir les intérêts communs des deux pays. L’ouverture d’une ambassade des Émirats à Cotonou est une preuve manifeste de l’engagement des Émirats à établir une coopération fructueuse et efficace avec la République du Bénin, ce qui est également confirmé par l’échange de visites de haut niveau entre les deux parties (…). », a souligné SEM. Mohammed Saeed Al-Kaabi.

Son Excellence Monsieur Mohammed Saeed Al-Kaabi a aussi souligné que cette première table-ronde traduit la volonté de son pays de dynamiser les relations entre les Emirats Arabes Unis et la République du Bénin. Il n’a pas manqué de rappeler les principaux acquis de ces relations bilatérales. Il s’agit entre autres des échanges de délégations, la visite de travail de Son Excellence le Président Patrice Talon aux EAU en novembre 2016, la visite de Son Excellence Sheikh Shakhbout bin Nahyan Al Nahyan au Bénin (21 mars 2022), la visite de Son Excellence Mariam Chabi Talata, Vice-Présidente du Bénin aux EAU pour participer au COP 28, accompagnée du Ministre de l’économie et des finances en charge de la coopération Romuald Wadagni (1er décembre 2023). Sans oublier les visites effectuées par le Ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale Abdoulaye Bio Tchané (2024), des ministres des Affaires étrangères Olushegun Adjadi Bakari et celui en charge de la coopération Romuald Wadagni (2023), du ministre de l’industrie et du commerce Shadiya Alimatou Assouman (2024) et la mission de prospection d’une délégation d’investisseurs émiratis au Bénin (mai 2024).

Il existe déjà plusieurs accords et mémorandums d’entente entre les deux pays, visant à approfondir et à promouvoir les relations bilatérales, dont certains sont déjà signés et d’autres en cours de traitement. Il s’agit par exemple de l’accord pour éviter la double imposition sur le revenu, le projet d’accord de protection et la promotion des investissements, la coopération entre la ‘’Chambre d’Abou Dabi’’ et la ‘’Chambre du Bénin’’ pour encourager les opportunités d’investissement, le Mémorandum d’entente sur la création d’une commission conjointe et l’Accord sur les services de transport aérien.

Des opportunités d’affaires pour les investisseurs béninois et émiratis

Tout en saluant l’excellence de cette coopération bilatérale, l’Ambassadeur A. Fifanyide M. Amour-Marie Ako, Secrétaire Général adjoint du Ministère des Affaires étrangères du Bénin, a fait observer que « malgré tous les faits importants soulignés, c’est bien la première fois qu’une activité est entièrement consacrée à la promotion des relations économiques et commerciales entre le Bénin et les Emirats Arabes unis. ».

« La table-ronde de ce jour représente ainsi une occasion pour approfondir les discussions et examiner les perspectives de collaboration en matière de commerce et d’investissement, au moment où le Gouvernement de la République du Bénin, sous le leadership du Président Patrice Talon, est engagé dans une série de réformes pertinentes et ambitieuses de l’amélioration du climat des affaires et de l’investissement, avec un focus sur la transformation des matière premières, et le développement local des chaînes de valeur des produits. », a-t-il ajouté.

« Le Bénin est désormais une terre d’opportunités nouvelles, d’innovation et de création, au potentiel restauré et illimité et je voudrais inviter nos partenaires émiriens à saisir cette opportunité. », a exhorté le représentant du Chef de la diplomatie béninoise.

L’Ambassadeur des EAU a exprimé son engagement à soutenir toutes les actions initiées en vue de promouvoir les investissements entre les deux pays frères et amis.

La table-ronde a abordé les moyens d’améliorer les relations commerciales et d’investissement entre les deux pays. Il a été présenté aux participants des deux parties les principales opportunités d’investissement disponibles, le climat des affaires dans les deux pays, ainsi que l’état et les perspectives de coopération en matière de commerce et d’investissement, afin de stimuler le climat d’investissement, favoriser le développement économique et permettre au secteur privé, aux hommes d’affaires et aux investisseurs des deux pays de tirer parti des opportunités d’investissement et de créer des partenariats.

L’Etat des Émirats Arabes Unis est l’un des plus grands partenaires commerciaux du Bénin, avec un volume d’échanges commerciaux atteignant 614 millions de dollars américains en 2022. Les EAU sont classés au quatrième rang parmi les dix principaux pays partenaires de la République du Bénin dans le domaine des importations cette même année. Déjà au premier trimestre de l’année 2024, les Émirats figuraient parmi les dix principaux pays partenaires du Bénin, avec un total de marchandises exportées vers les Émirats représentant 2,7 % du total des exportations béninoises. Le pourcentage des marchandises importées par les Émirats en provenance du Bénin pendant la même période était d’environ 2,9 % du total des importations béninoises.

« Nous réaffirmons notre volonté de collaborer avec nos partenaires de la République du Bénin pour exploiter ces données et travailler ensemble à renforcer et à augmenter le volume des échanges commerciaux et des investissements directs entre nos deux pays. », a souligné l’Ambassadeur de EAU.

« Nous espérons également que cet événement réussira à atteindre ses objectifs grâce à des résultats tangibles et des recommandations réalisables, visant à renforcer la coopération et l’échange commercial, et à augmenter les niveaux de flux d’investissements ainsi qu’à établir des partenariats bilatéraux entre investisseurs et hommes d’affaires des deux pays, afin d’assurer le bien-être, la sécurité et la stabilité de nos peuples et de nos États. », a conclu SEM. Mohammed Saeed Al-Kaabi.

