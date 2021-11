Les Ecureuils s’inclinent devant les Léopards 2-0

Les Ecureuils se sont inclinés cet-après midi, au stade des martyrs à Kinshasa devant les Léopards sur le score de 2-0.

La sélection béninoise ne jouera pas les barrages des éliminatoires de la coupe du monde, Qatar 2022. Les protégés de Michel Dussuyer se sont inclinés lors de la dernière journée de la phase de groupe des éliminatoires, par le score de 2 buts à 0, alors qu’un match nul leur offrait le billet pour la phase de barrage. C’est l’équipe congolaise qui prendra donc part au barrage qui conduira à la phase finale de la coupe du monde Qatar 2022.

Pour ce match qui avait l’allure d’une finale opposant congolais et béninois, les Léopards ont très vite ouvert le score sur un penalty transformé par le capitaine Dieumerci M’Bokani à la 9 ème. Ce but encaissé très trop tôt avait surpris Adenon Khaled et ses coéquipiers. Même si ces derniers avaient estimé qu’il n’y avait pas objet à siffler un penalty sur un geste anodin, le juge de la partie, le gabonais avait sanctionné une obstruction en pleine surface de réparation. Une décision qui a coûté l’ouverture du score pour les Léopards.

Le deuxième but qui a définitivement éliminé le Bénin de la course à la phase finale de la coupe du monde Qatar 2022 est intervenu à la 75 ème grâce à Ben Malongo. Un second but qui vient assommé le mental des béninois déjà affecté par la décision de l’arbitre accorant en première période le penalty aux congolais.

Le Bénin fini donc 2ème au classement de la phase de groupe des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022, avec 10 points derrière la République Démocratique du Congo (RDC) qui compte 11 points.

Marcel HOUETO

14 novembre 2021 par