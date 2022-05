Les Ecureuils s’envolent pour Dakar jeudi prochain

Les Ecureuils du Bénin affrontent samedi 04 juin prochain, les Lions de la Teranga du Sénégal. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023.



Les Ecureuils du Bénin préparent activement leur premier match des éliminatoires de la CAN Côte d’ivoire 2023. Une vingtaine de joueurs étaient au stade de l’amitié de Cotonou ce dimanche pour la suite des entrainements. Selon le sélectionneur par intérim, ce premier match contre le Sénégal se prépare bien. Le groupe rassure Moussa Latoundji, est presque prêt. Les séances d’entrainement suivant ses explications, ont été consacrées à un travail physique, et tactique.

Selon le programme de l’encadrement technique, l’équipe nationale va s’envoler pour Dakar le 02 juin prochain. Elle sera logée à l’hôtel Palme Beach de la capitale sénégalaise. Le match se jouera le samedi 04 juin au stade Me Abdoulaye Wade.

Après le Sénégal, le Bénin affrontent le mercredi 08 juin 2022 au stade de l’amitié général Mathieu Kérékou, le Mozambique pour la seconde journée des éliminatoires.

F. A. A.

