Les Ecureuils jouent les Bareas cet après-midi

Les Ecureuils du Bénin affrontent dans l’après-midi de ce jeudi 11 novembre 2021, les Bareas du Madagascar. Cette confrontation entre les deux sélections s’inscrit dans le cadre de la 5ème journée des éliminatoires du mondial Qatar 2022.

Face au Madagascar cet après-midi au Stade de l’amitié général Mathieu Kérékou, les Ecureuils du Bénin doivent impérativement prendre les trois points. Le technicien français, Michel Dussuyer au cours d’une conférence, ce mercredi 10 novembre, l’a souligné. Pour l’entraîneur béninois, « il n’y a pas d’autres solutions ». Le Onze national n’a donc pas droit à l’erreur cet après-midi, s’il compte participer pour la première fois dans l’histoire, à une phase finale de la Coupe du monde.

Le groupe rassure Michel Dussuyer, est dans un bon état, et motivé. Il est désormais question selon lui, de matérialiser sur le terrain, l’énergie, l’ambition et la motivation que le groupe a.

Depuis les travaux de rénovation du Stade de l’amitié général Mathieu Kérékou, le public sportif n’a pas encore célébré une victoire des Ecureuils à domicile. Face à la RDC, l’équipe nationale avait fait un match nul (1 but partout) avant de courber l’échine devant la Tanzanie (1-0).

F. A. A.

11 novembre 2021 par