Les Écureuils dominent les Panthères à Lisbonne

Les Écureuils du Bénin ont dominé en match amical les panthères du Gabon, ce dimanche 11 octobre, à Lisbonne au Portugal. Les protégés de Michel Dussuyer se sont imposés par le score de 2 buts à 0.

Les Écureuils ont ouvert le score à la 34 e minute de jeu par Cébio Soukou. La sélection gabonaise privée de son attaquant vedette Pierre Aubameyang n’a pu rien faire avant la pause.

Au retour des vestiaires, les hommes de Patrice Neveu ont essayé de réagir sans prendre à défaut une défense béninoise bien en place. Les Béninois retrouve le rythme de domination et parviennent à doubler le score à la 71e minute grâce à un but du Brestois Steve Mounié.

Après avoir raté le 3-0 à plusieurs reprises, les quarts de finaliste de la dernière CAN ont failli concéder la réduction du score en fin de partie, mais Boupendza s’est montré trop gourmand.

Ce résultat place les Béninois en confiance avant la double confrontation face au Lesotho en novembre prochain dans les éliminatoires de la CAN 2021. De leur côté, les hommes de Patrice Neveu en découdront avec la Gambie, avec qui ils partagent la tête du groupe.

C’est la deuxième victoire de l’histoire des Écureuils face aux panthères. Déjà en match amical le 10 Octobre 2017, le Bénin avait dominé le Gabon par le score de 1 but à 0.

Au total, sur les 7 dernières confrontations entre les deux sélections, Écureuil et Panthère se tiennent en parfaite égalité. 2 victoires pour le Gabon, 2 victoires pour le Bénin et 3 matchs nuls.

M. H.

11 octobre 2020 par