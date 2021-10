Les Ecureuils dames courbent l’échine face au Burkina-Faso

Face-à-face Bénin- Burkina Faso, mercredi 20 Octobre 2021, dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine, Maroc 2022.

Le Bénin a affronté le Burkina, mercredi 20 octobre 2021, dans le cadre du match aller comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Féminine, Maroc 2022.

À la 8è minute de jeu, l’équipe féminine du Bénin tente d’ouvrir le score. La barre transversale sauve les juments du Burkina Faso.

Les Béninoises n’en démordent pas et poursuivent les assauts. Ce n’est qu’à la 40è que le Bénin trouve le chemin des filets sur un enroulé de Léa Fachinan.

Le score de 1-0 en faveur du Bénin restera ainsi jusqu’à la fin de la première partie.

A la reprise, les Burkinabè reprennent le match en main.

Les juments parviennent à égaliser à la 48e minute grâce à Charlotte Aïcha.

Les Burkinabè marquent un deuxième but à la 78è minute de jeu.

Le match se termine sur le score de 2 buts à 1 en faveur des Juments du Burkina Faso.

Le rendez-vous est pris pour le 24 octobre prochain pour le match retour Bénin#Burkina Faso.

