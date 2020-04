Les Écureuils accompagnent les efforts du gouvernement

Le don offert par les Ecureuils du Bénin est composé de 250 flacons de gel hydro-alcoolique de 60 ml, 40 bouteilles de 1 l de gel hydroalcoolique, 39 bidons de 5 l de gel, 332 cartons de 100 gants, 900 masques médicaux et 2 thermomètres électroniques.

Selon l’entraîneur adjoint des Écureuils du Bénin, Moussa Latoundji, l’équipe nationale à travers ce don a voulu exprimer son soutien à tout le peuple béninois dans le contexte actuel de la pandémie du Coronavirus. « Tout le peuple béninois nous avait apporté son soutien jusqu’en quarts de finale à la CAN Égypte. Nous tenons par ce don de produits et de matériels nécessaires au combat contre le Covid-19 à soutenir à notre tour les Béninois », a-t-il rappelé. D’où la nécessité de lui apporter un soutien dans la crise sanitaire qui ébranle tous les États du monde.

Le secrétaire général du ministère de la santé, Ali Imorou Bah Chabi, représentant le ministre Benjamin Hounkpatin, a exprimé sa gratitude au ”Onze national”.

Le Bénin à la date du 14 avril 2020 compte 35 cas confirmés dont 18 guéris 16 sous traitement et 01 décès.

F. A. A.

15 avril 2020 par