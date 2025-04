Les Amazones ont rendez-vous avec l’histoire ce samedi

Après une courte défaite 2-1 face à la Zambie lors de la manche aller du 3e tour des qualifications, le Bénin devra renverser la situation ce samedi 26 Avril pour valider sa qualification pour la prochaine Coupe du Monde des U17 au Maroc.

Au stade Kégué de Lomé ce samedi, c’est une occasion pour les Amazones U17 de marquer l’histoire. En cas de qualification, ce sera une toute première pour le Bénin.

Dans le but d’apporter tout le soutien nécessaire aux Amazones, la Fédération Béninoise de Football et le Ministère des Sports mettent les moyens à disposition. En effet, des bus sont apprêtés pour déplacer plus de 5000 supporters vers le stade de Kégué de Lomé. Côté Amazones, les appels aux prières se multiplient à travers de courtes vidéos sur la page de la FBF.

Ce vendredi, la dernière séance d’entraînement permettra aux joueuses béninoises d’être prêtes pour un match historique.

