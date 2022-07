Les 662 enseignants aspirants programmés pour la formation

Les 662 aspirants aux métiers d’enseignants recrutés sur concours en 2021 au profit des lycées techniques agricoles démarrent bientôt leur formation. Les modalités de déroulement de ladite formation ont été dévoilées mercredi 20 juillet dernier au cours d’une rencontre avec le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle en présence du directeur général de l’Agence de développement de l’enseignement technique (ADET), Fructueux AHO, du recteur de l’université d’agriculture de Kétou et de la directrice du Centre béninois des langues étrangères (CEBELAE).





Faire de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels (EFTP) un levier de développement économique et social, c’est l’une des ambitions du gouvernement. Dans ce cadre, 662 aspirants aux métiers d’enseignants ont été recrutés sur concours en 2021 au profit des lycées techniques agricoles. Ces aspirants vont démarrer bientôt leur formation à l’université d’agriculture de Kétou.

Au terme d’une étude de prospection, c’est l’université du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud qui a été retenue. Ceci, en raison de son organisation, ses relations avec les entreprises agricoles sud-africaines, et son positionnement sur le continent dans la formation des agronomes. La plupart des formateurs de cette université étant anglophones, la remise à niveau en anglais des lauréats par le CEBELAE de l’Université d’Abomey-Calavi, pendant une période de trois mois démarre le mardi 02 août prochain. À propos de ce cours accéléré d’anglais, il sera organisé les 25 et 26 juillet prochain, un test de niveau dans le but de former des groupes homogènes pour permettre de bons apprentissages.

Après la remise à niveau en anglais, les lauréats titulaires du diplôme d’études agricoles tropicales (DEAT) feront 03 ans de formation et sortiront avec le diplôme de Brevet d’aptitude au professorat de l’enseignement technique (BAPET), a expliqué le directeur général de l’Agence de développement de l’enseignement technique (ADET). La durée de formation de ceux recrutés sur la base d’une licence professionnelle selon Fructueux AHO, est de 02 ans. Ces derniers obtiendront à la fin de leur formation, le diplôme de Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique (CAPET).

A ces 662 Aspirants, s’ajoutent 04 professeurs certifiés recrutés sur concours, et faisant partie des élèves professeurs certifiés en attente de voyage d’étude à l’étranger.

Au cours de ladite formation, le laxisme et la complaisance ne seront pas tolérés, a averti le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle. A cet effet, un règlement pédagogique est établi pour encadrer toute la formation.

F. A. A.

22 juillet 2022 par ,