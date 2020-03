Les résultats du concours de recrutement militaire au titre de l’année 2019 sont connus ce lundi 09 mars 2020. 500 candidats ont été déclarés admissibles.

Selon le communiqué du Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Béninoises, les 500 personnes déclarées admissibles sont invités à se présenter le vendredi 13 mars 2020 à 6 heures dans les Centres Médico-Sociaux (CMS) de Garnison pour subir la visite d’aptitude médicale.

Il s’agit de :

Abomey (Goho) pour les candidats du Zou et des Collines ;

Cotonou pour les candidats de l’Atlantique et du Littoral ;

Lokossa pour les candidats du Mono et du Couffo ;

Natitingou pour les candidats de l’Atacora et de la Donga ;

Parakou pour les candidats du Borgou et de l’Alibori ;

Porto-Novo pour les candidats de l’Ouémé et du Plateau.

‹‹Des suppléants sont prévus pour remplacer les éventuels candidats admissibles qui seraient déclarés inaptes à cette étape, aux métiers des Armes. Le cas échéant, ces suppléants seront invités dans l’ordre de mérite à se présenter pour subir à leur tour la visite médicale››, précise le communiqué.

Les listes des candidats admissibles seront disponibles dès le mercredi 11 mars 2020 dans les douze (12) préfectures du territoire national et à la Direction de l’Organisation et du Personnel des Armées sise à Placodji à Cotonou.

Akpédjé AYOSSO

Liste des admis

9 mars 2020 par