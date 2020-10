Les 30h de masse horaire en débat à la Présidence ce jeudi

Le Président de la République a accédé à la demande des confédérations et centrales syndicales. Une audience leur sera accordée ce jeudi 8 octobre 2020. L’objectif est d’échanger sur la polémique liée à l’augmentation de la masse horaire des enseignants aspirants.

Les responsables des six confédérations et centrales syndicales que sont CSA-BENIN, COSI-BÉNIN, CGTB, CSPIB, UNSTB, CSUB et le porte-parole des enseignants pré-insérés seront reçus en audience par le Président de la République ce jeudi 8 Octobre 2020. Les échanges porteront sur la décision du ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle fixant à 30 heures la masse horaire des enseignants aspirants dans les collèges du Bénin. La rencontre fait suite à une demande des syndicats. Les partenaires sociaux demandent l’annulation de la décision.

M.M.

6 octobre 2020 par