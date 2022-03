Les 3 adversaires du Bénin aux journées FIFA

Les adversaires des Ecureuils du Bénin dans le cadre des journées FIFA prévues pour fin mars sont connus.

Le Malawi, la Sierra-Léone et le Libéria sont les pays que le Bénin affrontera lors des journées FIFA. Il s’agit de trois matches amicaux servant de préparatifs aux éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Côte d’Ivoire 2023.

Le Onze national va se regrouper en Turquie pour disputer les matches avec ces trois équipes qui ont pris part à la dernière CAN au Cameroun.

Les Ecureuils du Bénin sont sous la conduite du sélectionneur adjoint Moussa Latoundji pour ces journées FIFA prévues pour démarrer fin mars 2022.

