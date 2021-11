Les 26 trésors royaux exposés au public dès le 15 janvier

Les vingt-six trésors royaux restitués au Bénin par la France seront accessibles au public à partir du 15 janvier 2022. L’annonce a été faite à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 10 novembre 2021.

A leur arrivée en terre béninoise où une cérémonie d’accueil est prévue ce mercredi 10 novembre 2021, les vingt-six (26) trésors royaux restitués au Bénin seront « intégrés au patrimoine culturel national ». Le gouvernement a annoncé en Conseil des ministres ce qui est prévu à la suite de la cérémonie d’accueil.

« Après celle-ci, conformément aux pratiques muséales, les 26 œuvres passeront un temps d’acclimatation. Puis, à partir du 15 janvier 2022, elles seront accessibles au public à la salle du Peuple du palais de la Marina en association avec une exposition d’art contemporain, destinée à promouvoir le dialogue entre les époques, la connexion entre le Bénin d’hier et celui d’aujourd’hui. Chaque citoyen béninois pourra, cependant, dans sa relation intime avec ce patrimoine, lui attribuer selon son ressenti, une valeur artistique, culturelle, mémorielle, historique, patrimoniale ou spirituelle », a indiqué le Conseil des ministres du mercredi 10 novembre 2021.

Pour rappel, c’est pendant la période coloniale et en particulier à l’occasion de la guerre entre les troupes du royaume du Danxomè et l’armée française, que des milliers de pièces de nos biens culturels ont été illicitement emportés en France.

Mais, dès 2016, le Gouvernement a formulé une demande officielle en vue de leur restitution. Le retour au pays étant désormais une réalité, ces biens deviendront, d’après le décret pris à cet effet, insaisissables, inaliénables et bénéficieront de la protection appropriée en vertu des lois et règlements en la matière.

M. M.

10 novembre 2021 par ,