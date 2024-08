Les 13 arrondissements en compétition pour "Cotonou ville propre"

Le Concours ‘’Cotonou Ville propre’’ a été officiellement lancé ce mercredi 21 août 2024 à l’hôtel Novotel, avec l’appui technique et logistique de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA). C’est en présence du représentant du Ministère de cadre de vie et des transports en charge du développement durable, du préfet du département du Littoral et du maire de la commune de Cotonou.

C’est parti pour 4 mois de sensibilisation, mobilisation, d’évaluation et de récompense autour de l’assainissement dans les treize (13) arrondissements de Cotonou. Le Concours ‘’Cotonou Ville propre’’ initié par l’Ong Bénin Villes Propres, en partenariat avec le Ministère de cadre de vie et des transports en charge du développement durable, la préfecture de Cotonou, la mairie de Cotonou et la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA), a été lancé ce mercredi 21 août 2024.

L’objectif du Concours, selon la Coordonnatrice de l’Ong Bénin Villes Propres, est de « transformer » les « treize arrondissements » de Cotonou « en des modèles de salubrité, de civisme et de bien-être pour tous ».

L’initiative vise à « mieux lutter contre toute insalubrité de la ville, toutes les formes de recolonisation des espaces libérés et la pollution sonore ».

Descentes dans les arrondissements

Le concours se déroulera du 24 août au 21 septembre. « 39 sites insalubres ont été retenus à cet effet à raison de 03 sites insalubres par arrondissement », a indiqué Kadirath-Lah Ahlin, Coordonnatrice de l’Ong Bénin Villes Propres. Les équipes de supervision feront des descentes par site respectivement les 24 août, le 07 et le 21 septembre pour évaluer et noter chaque arrondissement. « Les critères de notation seront rigoureux, mais ils visent à encourager des pratiques durables qui bénéficieront à toute la ville. Chaque arrondissement aura l’occasion de démontrer son engagement (…) », a précisé la Coordonnatrice de l’Ong Bénin Villes Propres.

‘’Cotonou Ville propre’’ bénéficie de l’appui technique et logistique de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA). La Société a mis à la disposition de chaque arrondissement des matériels de salubrité en vue de faciliter les activités d’assainissement. Des brouettes, râteaux, paniers, balais, houes, machettes et pelles ont été remis à l’occasion du lancement officiel du concours.

La BOAD, la SOBEBRA, la SIAB, le Centre communautaire Eya, OFMAS etc. apportent également leur appui à l’organisation du concours.

L’initiative est à saluer, a reconnu le Directeur départemental du cadre de vie au Ministère de cadre de vie et des transports en charge du développement durable, représentant du ministre. Associé au projet depuis sa conception, le Ministère à travers la direction départementale du cadre de vie entend poursuivre son appui pour l’atteinte des objectifs du concours. Le Challenge n’est pas seulement lié à la question de salubrité, a-t-l précisé.

« La salubrité pour un développement durable des villes » est le thème du Concours qui cadre avec la vision de la ville de Cotonou, selon le Maire Luc Sètondji Atrokpo.

Procédant au lancement officiel, le préfet du département du Littoral Alain Sourou Orounla a rappelé que le concours intègre des questions fondamentales liées au cadre de vie. A l’en croire, la question interpelle non seulement l’Etat mais chaque également chaque citoyen. Le préfet a mentionné les multiples actions entreprises par le gouvernement dans le cadre de l’assainissement. Il a rassuré de l’accompagnement de la préfecture de Cotonou à l’initiative.

M. M.

22 août 2024 par