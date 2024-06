Léonard Kèdoté nouveau PDG de l’Agetip

L’Agence d’exécution des travaux d’intérêts publics au Bénin (AGETIP Bénin) a un nouveau président. Léonard Kèdoté a été élu par ses pairs du Conseil d’Administration lors d’une assemblée spéciale jeudi 13 juin 2024. Il succède à Raymond Adékambi admis à la retraite. Lire la déclaration de presse.

Le Groupe AGETIP Bénin continue d’écrire son histoire, avec résilience ; avec détermination. Après plus de 30 ans d’histoire et de leadership dans le secteur de la Maîtrise d’Ouvrage Déléguée et de l’Assistance Technique pour la conduite des projets de développement au Bénin, au Congo et en RDC, les dirigeants de l’AGETIP-BENIN sont heureux d’annoncer la conclusion positive de l’Assemblée Spéciale du groupe des actionnaires constitué des personnes physiques privées et du personnel tenue hier, jeudi 13 juin 2024, en présence d’un notaire et d’un huissier de justice.

Cette Assemblée Spéciale, marquée par une participation exceptionnelle de 87% des actionnaires de ce groupe, a permis de :

• valider toutes les résolutions prévues à l’ordre du jour, et de

• procéder à la reprise des élections des administrateurs représentant le groupe des actionnaires personnes physiques privés et du personnel.

Cet événement constitue une étape cruciale dans la résolution des tensions internes qui ont affecté l’entreprise ces derniers mois, et pose les premières bases d’une nouvelle ère de stabilité et de croissance retrouvée. Dans ce sens, les nouveaux dirigeants ont le plaisir de vous annoncer la constitution du nouveau Conseil d’Administration de l’AGETIP-BENIN S.A. composé des membres suivants :

1. M. Raymond ADEKAMBI (Représentant des personnes physiques privées et du personnel)

2. M. François ADJALIAN (Représentant des personnes physiques privées et du personnel)

3.M. Euloge FOLLY (Représentant des personnes physiques privées et du personnel)

4. M. Léonard KEDOTE (Représentant des personnes physiques privées et du personnel)

5. Mme Crescentia TOSSOU YARO (Représentante de l’État Béninois)

6. M. Charlemagne YANKOTY (Représentant des 77 Mairies du Bénin)

7.M. LASSOKPE Ashraf Dine (Représentant des personnes morales privées, issu de UBA Bank)

Lors du premier Conseil d’Administration qui s’est tenu immédiatement après l’Assemblée Spéciale, M. Léonard KEDOTE a été élu Président-Directeur Général (PDG). M. Raymond ADEKAMBI, PDG sortant, ayant fait valoir ses droits à la retraite, n’était pas candidat à cette fonction. Les nouveaux administrateurs ont vivement remercié M. Raymond ADEKAMBI pour ses nombreuses années de service dévoué et son leadership à la tête de l’AGETIP-BENIN.

Le Groupe AGETIP Bénin aborde cette nouvelle phase avec confiance et détermination. Le renforcement de la gouvernance, validé par cette Assemblée Spéciale, permettra de renouer avec les ambitieux objectifs de développement de la société. Les nouveaux dirigeants restent engagés à exploiter les forces de l’entreprise, à capitaliser l’engagement et la compétence de son personnel, pour continuer à fournir des services de qualité ; tout en explorant de nouvelles opportunités pour étendre son influence et son impact positif au Bénin et en Afrique.

Les nouveaux dirigeants adressent leurs remerciements les plus sincères à tous les actionnaires, partenaires, et employés pour leur soutien indéfectible et leur confiance renouvelée. Cette période de renouveau marque le début d’une ère prometteuse pour le Groupe AGETIP Bénin.

17 juin 2024 par ,