Le vice-président de la Côte d’Ivoire au cabinet de Patrice Talon

Le vice-président de la Côte d’Ivoire était ce mardi 26 avril 2022 au palais de la Marina. Tiémoko Meyliet Koné a rendu une visite de courtoisie au chef de l’Etat Patrice Talon quelques jours après sa nomination par le président Alassane Ouattara.





Le vice-président de la Côte d’ivoire au cabinet du chef de l’Etat ce mardi.

Le chef de l’Etat béninois selon les informations, avait à ses côtés les ministres d’Etat Abdoulaye Bio Tchané, et Romuald Wadagni, et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci.

« Le Président Talon a salué la nomination de M. Tiémoko Meyliet Koné au poste de vice-président de la République et l’a félicité pour sa contribution au rayonnement de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), au bien-être des populations ouest-africaines et pour son engagement en faveur des économies de la sous-région. », informe le compte Twitter de la présidence ivoirienne.

27 avril 2022