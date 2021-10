Le vaccin Spoutnik V offre une protection de 82% contre le variant delta (étude italienne)

Le vaccin russe Spoutnik V est assez efficace contre le variant delta du Covid-19, offrant une protection à hauteur de 82%, a annoncé à la télévision italienne Andrea Antinori, directeur du département des recherches cliniques de l’Institut national Lazzaro Spallanzani des maladies contagieuses, qui avait mené des études scientifiques sur le Spoutnik V.

"L’efficacité établie de la protection contre les variants se chiffre à 82% ce qui n’est pas considérablement moins que les 88% du Pfizer. Il s’agit d’une efficacité importante, au moins contre le variant delta, prouvée par des essais laboratoires", a-t-il commenté à partir des premiers résultats des études.

Selon lui, l’intérêt de son institut est purement scientifique et a été motivé par la publication des résultats des études de l’efficacité du vaccin russe par la revue The Lancet. "L’efficacité générale à hauteur de 91% est plus importante que celle d’autres vaccins connus, qui ont été créés sur la base d’adénovirus, notamment ceux de l’entreprise suédo-britannique AstraZeneca et du groupe américain Johnson & Johnson", a conclu Andrea Antinori.

