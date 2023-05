Place désormais au bilan. Le Président de la Confédération Africaine de Football (CAF), a s’exprimé au terme de la CAN U17 qui s’est déroulé du 29 Avril au 19 Mai 2023 en Algérie.

Après le Championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2023, l’Algérie a accueilli la CAN U17 qui a pris fin le vendredi 19 Mai dernier. Une compétition couronnée de succès selon les mots de Patrice Motsepe, Président de la CAF.

Face aux journalistes jeudi dernier lors de la cérémonie de remise des médailles de bronze au Burkina Faso après la victoire sur le Mali dans le match comptant pour la troisième place (2-1), Patrice Motsepe a encensé l’Algérie pour la belle organisation de la CAN des moins de 17 ans.

« La CAF et le football africain sont très reconnaissants à l’Algérie d’avoir réussi l’organisation de la CAN des moins de 17 ans et auparavant du CHAN des joueurs locaux. Je tiens à adresser mes remerciements au gouvernement algérien pour son accompagnement et son encouragement pour le football africain. L’Algérie poursuit son assistance à toutes les catégories juvéniles en les plaçant dans les meilleures conditions. La compétition s’est déroulée dans les meilleures conditions dans un pays où le peuple adore le ballon rond. L’Algérie a prouvé qu’elle reste un pays de football par excellence, et capable de relever les défis dans les grandes manifestations sportives », a apprécié le numéro un de la CAF.

J.S

22 mai 2023 par ,