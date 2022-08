Le tournoi Coris Cup 22 démarre ce samedi

La première édition du Tournoi Coris Cup 22 démarre ce samedi 20 août 2022 au stade René Pleven d’Akpakpa. Plusieurs écoles professionnelles participent à la compétition qui s’achève le dimanche 28 août prochain.

Le Tournoi Coris Cup démarre ce samedi au stade René Pleven à Cotonou. Organisé avec l’assistance technique de l’agence CED Évents, il vise à créer un espace de brassage autour des valeurs de Coris Bank International (CBI) à savoir, la Confiance, l’Originalité, la Responsabilité, l’Intégrité et la Sociabilité. Plusieurs équipes professionnelles participent à la compétition. On note entre autres, EPITECH, la Faculté des Sciences de la Santé (FSS), la Faculté de Droit et de Sciences Politiques (FADESP) et ESMER.

Les matchs se joueront en linéaire en aller simple, conformément au règlement retenu pour la compétition.

Pour ce tournoi, Coris Bank International Bénin reste très attachée à la promotion de l’Esprit d’Equipe, la Discipline, l’Amitié et surtout la Solidarité au sein des équipes, a fait savoir le directeur général adjoint, Jean-Marie Kompaoré. Il n’a pas manqué de rappeler la volonté de la CBI à être une institution de référence sur le marché béninois, à l’image du groupe sur le plan régional.

Le tournoi selon le directeur général adjoint relève de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) de la CBI.

