Le tirage complet des quarts de finale

Après la Ligue des Champions, le tirage des quarts de finale des quarts de finale de l’Europa League a livré son verdict.

Avec l’élimination surprise d’Arsenal en 8es de finale, seul Manchester United va représenter l’Angleterre à cette phase de la compétition. Les Red Devils défieront les Espagnols de Séville.

Les affiches des quarts de finale :

Manchester United vs Sevilla

Juventus vs Sporting

AS Roma vs Feyenoord

Bayer Leverkusen vs Union St Gilloise

🚨 OFFICIEL ! Le tirage des quarts de finale de la Ligue Europa ! pic.twitter.com/BhlBk93yLg — Actu Foot (@ActuFoot_) March 17, 2023

A noter que les rencontres auront lieu le 13 et le 20 avril prochain.

17 mars 2023