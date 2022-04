Le tirage au sort des éliminatoires de la CAN annoncé pour le 19 avril

Le tirage au sort des équipes dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023 aura lieu le mardi 19 avril prochain. C’est la date retenue par la Confédération africaine de football (CAF) au terme d’une réunion tenue par visioconférence ce vendredi 08 avril.



Pour ce tirage au sort, 48 sélections nationales vont être réparties en 12 groupes de 04 équipes.

Avant le tirage du 19 avril, 04 chapeaux composés de 12 équipes ont été constitués. Le Bénin se retrouve dans le chapeau 2 aux côtés de l’Afrique du Sud, du Cap Vert, du Gabon, de la Guinée, de l’Ouganda, de la Zambie, du Congo, de la Guinée Equatoriale, du Madagascar, du Kenya et et de la Sierra Leone.

Selon le communiqué de la CAF, les première et deuxième journées de ces éliminatoires se joueront du 30 mai au 14 juin 2022. Les troisième et quatrième journées sont annoncées du 19 au 27 septembre 2022. Les quatrième et cinquième journée vont se disputer du 20 au 28 mars 2023.

