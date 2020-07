Dépassé par les attaques de tout genre à l’endroit des artistes, le zoukeur béninois Richard Flash a sorti un nouvel opus. « Le show-biz n’est pas la guerre », c’est le message important que l’artiste a adressé aux mélomanes méchants, en référence au titre "Mon testament" de l’Ivoirien Joss Kézo.

Selon le morceau chanté en langue Pédah, Richard Flash souligne avoir reçu des menaces des membres du show-biz béninois. « Rien ne peut m’arriver si ce n’est la volonté de Dieu », a-t-il clamé à travers le titre « Testament ». « Il y a des gens à qui j’ai permis de gagner beaucoup d’argent, mais aujourd’hui, comme je ne veux plus, ils veulent me faire éliminer. Ils deviennent des sorciers, ils se transforment en gros hibou. Ils font des sacrifices de bœuf rien que pour ma petite tête », a dénoncé l’initiateur du Flash Live. L’artiste déplore le comportement des mélomanes méchants, qui veulent attenter à sa vie.

Le zoukeur invite ses amis à venger sa « mort », si les circonstances ne leur semblaient éventuellement pas claires. « Je vous laisserai leurs noms pour me venger », a-t-il chanté.

Depuis quelques semaines, l’actualité dans le show-biz béninois reste dominée par des clashs entre certains artistes et leurs fans.

F. A. A.

