Le secteur de la garderie désormais régi par un décret

Un décret régit désormais le secteur de la garderie au Bénin. La décision a été prise ce mercredi 31 mai 2023 en Conseil des ministres.

Modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des garderies d’enfants et structures assimilées, c’est l’un des décrets pris ce mercredi 31 mai 2023 en Conseil des ministres. Selon le communiqué du Conseil des ministres, le décret adopté « met fin au laisser-aller » qui persistait dans le secteur de la garderie. Il permettra selon le gouvernement, « un meilleur contrôle des initiatives privées concourant à la protection des enfants ». Il définit par ailleurs les conditions à remplir par les promoteurs en ce qui concerne les infrastructures ainsi que les autres commodités requises pour la sécurité des enfants, et détermine les obligations qui leur incombent.

Le décret adopté par les membres du gouvernement organise également les modalités de contrôle des garderies, et fixe les sanctions aux manquements.

Le décret portant approbation des statuts de l’Institut national d’Ingénierie de Formation et de Renforcement des Capacités des Formateurs a été adopté au cours de la réunion du gouvernement.

