Le secteur de l’éducation n’est pas concerné

L’enseignement n’est pas concerné par les nouveaux horaires de travail en vigueur dans l’administration depuis le 1er janvier 2021. « En ce qui concerne le secteur de l’éducation, cela paraît un peu difficile. La décision prise ne modifie donc pas les horaires de travail dans ce secteur surtout en ce qui concerne l’enseignement secondaire, technique et la formation professionnelle où aujourd’hui, il y a un nombre limité d’infrastructures scolaires disponibles malgré tous les investissements réalisés par le gouvernement », a expliqué Adidjatou Mathys, ministre du Travail et de la fonction publique, mardi 29 décembre 2020. Selon les horaires réaménagés, le travail se fait de 8 à 12 heures 30 minutes dans la matinée et de 14 heures à 17 heures 30 minutes dans la soirée. Une pause est prévue entre 8h et 12h30.

« Le réaménagement horaire va améliorer la productivité des agents. Par conséquent, il y aura une amélioration de la croissance économique de 0,57 points par an correspondant à plus de 26 milliards de FCFA par an », a précisé la ministre au sujet de la pertinence de la réforme.

6 janvier 2021 par ,