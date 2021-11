Le recours du Bénin contre la RDC examiné le 23 novembre

La plainte déposée par la Fédération Béninoise de Football (FBF) à la Fédération Internationale de Football et Association (FIFA) sera examinée le 23 septembre 2021.

Dans la note Ref.N°:FDD-9625 en date du 17 Novembre 2021 adressée à la Fédération Béninoise de Football (FBF), la Fédération Internationale de Football et Association (FIFA) a donné suite à la réclamation déposée dans le cadre du match RD Congo # Bénin joué le 14 novembre 2021. (...) La réclamation susmentionnée sera soumise à un membre de la Commission de Discipline de la FIFA le 23 novembre 2021 pour examen et décision conformément à l’art. 14 (9) du Règlement de la Coupe du Monde FIFA 2022 Compétition Préliminaire ainsi qu’aux art. 46 et 54 du Code Disciplinaire de la FIFA », lit-on dans la lettre.

La FIFA a également informé la partie Congolaise qu’elle peut faire parvenir à la Commission de Discipline « tout commentaire qu’elle juge approprié sur la réclamation » , « ainsi que tout document jugé nécessaire » au plus tard le 20 novembre 2021.

Face au Bénin, dimanche 14 novembre 2021, au stade les Martyrs de Kinshasa, le sélectionneur de la RDC a procédé à quatre remplacements : à la 63è, à la 77è , à la 84è et à la 90è.

Les textes de la FIFA autorisent jusqu’à cinq changements mais répartis au maximum sur trois arrêts de jeu.

Les quatre (04) changements opérés en seconde période par le sélectionneur des Léopards de la RDC lors de la 6è journée des éliminatoires de la Coupe du monde de football, Qatar 2022 n’ont pas été faits dans les normes.

Le Bénin a donc porté sa réclamation devant l’instance internationale de régulation du football ce lundi 15 novembre 2021.

Une autre irrégularité entache la rencontre : le pénalty transformé à la 8è minute de jeu.

