Le rameur béninois Privel Hinkati en finale

Le rameur béninois Privel Hinkati s’est qualifié en finale des repêchages d’aviron au terme de la course de ce dimanche 25 juillet 2021.

Privel Hinkati a achevé sa course à 4 secondes du 1er Félix Potoy. Il termine deuxième de la course et va en finale. Une bonne performance depuis le début de cette compétition. Son objectif est de décrocher la victoire en finale prévue pour le 30 juillet prochain.

« Qualifié pour la finale E à l’issue d’une bonne course ! Des points à améliorer mais une bonne nuit a déjà bien remis les choses en place », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

25 juillet 2021 par