Le projet Épine Dorsale du Bénin relancé

Le président du Groupe Petrolin relance le projet Épine dorsale du Bénin. C’est un projet conçu pour garantir le développement économique des pays limitrophes.

Le projet Epine Dorsale est un vaste projet de développement d’infrastructures au Bénin. Il comprend entres autres le chemin de fer, le port sec de Parakou, port en eaux profondes dont un port pétrolier minéralier et commercial à Sèmè Podji etc. « Notre projet est d’abord un projet panafricain », a déclaré Samuel Dossou, président du groupe Petrolin. Nous savons par les études de faisabilité qui ont été faites, informe-t-il, la profitabilité de toute cette synergie qui s’appuie sur la position stratégique du Bénin sur les pays autour qui utilisent énormément nos ports et qui utilisent énormément Parakou.

« Beaucoup de pays et de commerçants venant du Niger, du Mali et même du Tchad, du Burkina Faso s’arrêtent à Parakou et il faut des supports viables pour les aider à faire leur commerce », a indiqué Samuel Dossou. Il rassure que le groupe dispose des capacités financières et techniques pour la mise en œuvre du projet. « (…) nous sommes très objectifs et très positifs sur ce projet et le fait d’avoir eu plusieurs changements politiques n’a pas retardé notre projet. Aujourd’hui nous sommes prêts techniquement et financièrement », a-t-il ajouté.

