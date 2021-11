Le programme d’accueil des trésors royaux

Le retour des vingt-six œuvres au Bénin est célébré à travers un programme concocté pour la circonstance.

Les vingt-six trésors royaux restitués au Bénin par la France arrivent par vol Cargo ce mercredi 10 novembre 2021 à 15 heures (heure locale) à l’aéroport international Bernardin Cardinal Gantin de Cotonou. A l’issue de leur déchargement, les œuvres seront convoyées à la Présidence de la République à 16h 30mn.

La cérémonie d’accueil des œuvres à la Présidence est prévue à 17 heures devant un parterre d’invités constitués de personnalités, des têtes couronnées, etc.

C’est par l’hymne national en langue nationale Fon que démarre la cérémonie. Place sera fait ensuite aux danses exécutées par des troupes venues d’Abomey, de Porto Novo et du Nord-Bénin.

Un entretien du Chef de l’Etat Patrice Talon viendra mettre fin à la boucle. Le cérémoniel d’accueil à la Présidence de la République est d’une demi-heure.

Les 26 œuvres seront transférées et exposées temporairement après trois mois au fort portugais de Ouidah. Elles seront transférées définitivement au musée de l’épopée des amazones et des rois du Dahomey à Abomey, un musée aux normes internationales qui sera achevé dans trois ans.

M. M.

10 novembre 2021 par ,