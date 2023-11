Le programme alimentaire du Bénin sous les projecteurs à Rome

Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) tient la session annuelle de son Conseil d’administration à Rome en Italie du 13 au 17 novembre 2023. Le Représentant Résident du PAM au Bénin, Ali Ouatara et Salimane Karimou, Ministre des Enseignements Maternel et Primaire participent aux assises.

Le Plan Stratégique de Pays (PSP) du Bénin sur le domaine de l’alimentation sera présenté par le Représentant Résident du PAM au Bénin, Ali Ouatara en vue de sa validation lors de la session annuelle du Conseil d’administration du Programme Alimentaire Mondial (PAM) qui se déroule à Rome en Italie du 13 au 17 novembre 2023.

Le Bénin à travers son Programme National d’Alimentation Scolaire Intégré (PNASI) qui fait des émules est également représenté à ces assises par le ministre des Enseignements Maternel et Primaire. Le ministre Salimane Karimou apportera son appui lors de la présentation du PSP le 16 novembre.

C’est la deuxième fois que le Bénin prend une part active à la Session annuelle du Conseil d’administration du PAM.

Ce qui témoigne de la reconnaissance de la place de leader du Bénin dans le domaine de l’alimentation scolaire

. Selon le gouvernement du Bénin, « le Programme National d’Alimentation Scolaire Intégré (PNASI), dans son volet cantines scolaires, vise essentiellement à faciliter l’accès et la rétention des enfants à l’école à travers l’approvisionnement et le fonctionnement de la cantine ; la mise en place d’activités multisectorielles à l’échelle des écoles (santé, hygiène, agriculture) et l’appui à des groupements de producteurs pour un approvisionnement local des cantines ; la mise en place des cadres de pilotage du PNASI et le renforcement des capacités des acteurs institutionnels et communautaires ».

Le programme a démarré dans les toutes les écoles à cantines dès le début de la rentrée scolaire 2023-2024.

M. M.

15 novembre 2023 par