Le produit Apivirine de Valentin Agon en essai clinique

Testé avec succès le médicament à base de plante Apivirine du Béninois Valentin Agon sera bientôt en essai clinique dans la recherche de traitement de la maladie du Covid-19. C’est ce qu’a annoncé ce jeudi 26 mars 2020, le ministre de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI) du Burkina-Faso Pr Alkassoum MAÏGA.

Pour la prise en charge des malades atteints du Covid-19, le Burkina-Faso a déjà eu recours à ce médicament à base de plante (phytomédicament) appelé APIVIRINE. Ces patients ont « tout de suite obtenu l’amélioration de leur état de santé allant de l’amendement rapide des symptômes à la négativation du test de dépistage de coronavirus après traitement ».

APIVIRINE du béninois Valentin Agon est « un antirétroviral, antiviral qui est efficace sur plusieurs virus dont celui du VIH/SIDA. Il est utilisé depuis près de 20 ans et présentant jusqu’à ce jour un bon profil de sécurité ».

L’essai clinique international dénommé API-COVID-19 sera conduit dans deux pays africains à savoir le Bénin et le Burkina-Faso. L’efficacité clinique et virologique de ce médicament à base de plante chez les patients atteints de COVID-19 sera évaluée lors de cette étude. Il s’agit là d’une contribution de la médecine traditionnelle dans la recherche de traitement de la maladie à coronavirus SRAS-CoV-2.

APIVIRINE pourra être utilisé pour sauver les milliers de sujets atteints du Coronavirus.

A.A.A

27 mars 2020 par