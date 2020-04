Le prix du cajou en chute

La campagne de commercialisation 2020 des noix de cajou lancée le 19 mars dernier à Cotonou a pris un coup. Ce, en raison de la pandémie du coronavirus qui sévit actuellement. Le prix d’achat fixé au producteur à 325 FCFA/Kg ne cesse de chuter et les achats sont en faibles quantités.

La pandémie du Covid-19 a malheureusement eu des répercussions sur la campagne de commercialisation 2019-2020 des noix de cajou au Bénin. Alors que les prix ne cessent de baisser, les achats en quantité deviennent aussi rares. Les achats des noix de cajou se situent désormais entre 5 à 50 Kg.

Selon le site Zoomagro, « l’ensemble les prix se situent entre 125 et 225 FCFA contre 250 et 350 FCFA la semaine d’avant ».

Dans la région de Zou-Collines, la plus forte moyenne est de 220 FCFA contre 265 FCFA la semaine précédente, soit une baisse de – 45 FCFA.

La plus faible moyenne est dans la Région Ouémé-Plateau avec 155 FCFA contre 230FCFA une semaine plus tôt, soit une baisse de – 75 FCFA.

Au plan national, le prix moyen est de 175 FCFA contre 240 FCFA représentant 53% du prix plancher de 325 FCFA entériné par le gouvernement.

Les prix maximums sont inférieurs au prix plancher de 325 FCFA et le prix minimum est à 100 FCFA/kg dans les Régions Atacora-Donga et Borgou-Alibori.

Une tendance contraire à celle de l’année 2019 où deux semaines après le lancement de la campagne 2019, les prix ont légèrement augmenté par rapport au prix plancher fixé à 400 FCFA/Kg.

Le gouvernement envisage d’atteindre la barre de 300.000 tonnes d’ici deux ans, contre une estimation 130.220 tonnes lors de la campagne 2018-2019.

A.A.A

5 avril 2020 par