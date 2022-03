Le président des vendeurs de l’essence Kpayo salue la décision de la douane

Le président de l’Association des importateurs, transporteurs, et vendeurs de produits pétroliers non formel a réagi à la décision de la douane béninoise qui interdit le transport de l’essence de contrebande à motos, tricycles, et voitures. Henri Assogba dans un entretien a salué la décision de la douane béninoise.

Face à la recrudescence des cas d’incendie provoqués par les motos, tricycles et voitures, qui transportent l’essence de contrebande communément appelée ‘’Kpayo’’, la douane béninoise a pris une décision. Le transport de l’essence frelatée au Bénin doit désormais se faire avec des moyens appropriés.

Pour Henri Assogba, les transporteurs du ‘’Kpayo’’ face à la nouvelle décision, seront obligés de « se regrouper pour passer leur commande avec des véhicules à 06 ou 10 roues, voire 16 roues ». « Ils seront obligés de se conformer à la nouvelle loi », a rassuré le président de l’association des importateurs, transporteurs, et vendeurs de produits pétroliers non formels à Frissons radio.

