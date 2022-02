Le président de la BAD visite la GDIZ

Le président de la Banque Africaine de Développement (BAD), Akinwumi Adesina, le Représentant résident de la BAD, M. Robert Masumbuko, et le ministre d’Etat charge de l’Economie et des Finances du Bénin, Romuald Wadagni, se sont rendus, ce dimanche 13 février 2022, à la GDIZ (Glo-Djigbé Industrial Zone).

Visite de la GDIZ (Glo-Djigbé Industrial Zone) par des acteurs clés du développement du continent et du Bénin. Il s’agit du président de la Banque Africaine de Développement Akinwumi Adesina et du Représentant résident de la BAD, M. Robert Masumbuko. Ils ont été accueillis par le CEO d’ARISE IIP, M. Gagan Gupta et le Directeur Général de SIPI-Bénin, M. Letondji Beheton. Le ministre Romuald Wadagni a également effectué le déplacement.

Le Président de la BAD Adesina a été impressionné par l’envergure de la zone industrielle de Glo-Djigbé. GDIZ est la première Zone Industrielle Intégrée du Bénin qui s’étend sur 1640 ha. Elle va contribuer à l’industrialisation du Bénin en favorisant la transformation locale des richesses naturelles béninoises (coton, noix de cajou, ananas et autres).

Le projet permet également de créer des milliers d’emplois.

