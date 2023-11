Le président Talon au dévoilement de l’œuvre de Thierry Oussou en France

L’artiste béninois Thierry Oussou a dévoilé son œuvre au public, mercredi 15 novembre 2023 au Conseil Économique Social et Environnemental (CESE). Une inauguration rehaussée par la présence du chef de l’État Patrice Talon.

La première œuvre de Thierry Oussou créée en France dans le cadre du projet « Equilibrium Wind », a été inaugurée mercredi 15 novembre 2023 au Conseil Économique Social et Environnemental (CESE). Présent à cette occasion, le Président de la République du Bénin, Patrice Talon a exprimé sa « reconnaissance » envers le Président du CESE et à « toutes les personnes qui ont travaillé et permis la création et le dévoilement de cette oeuvre au sein du CESE ».

Pour Thierry Baudet, le président du CESE, l’Institution est honorée de recevoir le président Patrice Talon à l’occasion de l’inauguration de l’œuvre de Thierry Oussou.

Le « projet » est non seulement « . original » mais aussi « en résonance avec l’histoire et les missions de l’assemblée ». Car le CESE dans sa configuration la plus ancienne, la commission du Luxembourg de 1848, fut une sorte de ministère du travail, réunissant ouvriers et patronat. « Et nous sommes à l’origine l’assemblée du monde du travail, des partenaires sociaux. Même si nous ne sommes pas des artistes, nous avons, nous aussi, vocation à ouvrir les portes et à rendre visibles les problématiques du travail », a expliqué Thierry Baudet.

L’œuvre de Thierry Oussou met en lumière les ouvriers, des travailleurs de l’ombre. Elle présente également les agriculteurs dans les champs de coton au Bénin et les « premiers de corvée » ou les petites mains qui se sont illustrés en France durant la pandémie de Covid-19.

M. M.

