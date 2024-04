Le préfet du Littoral exige des organisateurs une autorisation préalable

Une marche pacifique contre la cherté de la vie à l’initiative des confédérations et centrales syndicales est projetée pour le samedi 27 avril 2024 à Cotonou. Mais le préfet dit niet.

Le préfet du Littoral invite les centrales syndicales qui projettent la marche pacifique contre la cherté de la vie à « se conformer aux textes et procédures en vigueur en formulant à l’endroit des Autorités compétentes une demande d’autorisation de marche en bonne et due forme et ce dans le délai règlementaire ». C’est à travers un communiqué en date du 25 avril 2024.

LIRE LE COMMUNIQUE DU PRÉFET

26 avril 2024 par ,