Le parlement vote le budget de l’Etat exercice 2023 ce jeudi

Les députés de la 8e législature vont procéder à l’examen et à l’adoption du projet de budget de l’Etat exercice 2023 ce jeudi 1er décembre 2022 au palais des gouverneurs à Porto-Novo. Le document soumis à l’appréciation de la représentation nationale porte sur un montant de plus de 3000 milliards.

Le projet de budget de l’Etat exercice 2023 examiné et adopté ce jeudi 1er décembre 2022 au parlement. 3.033,337 milliards de francs FCFA, c’est ce dont le gouvernement de la Rupture aura besoin pour réaliser les différents programmes et projets au cours de l’année 2023.

Selon les prévisions, plus du tiers sera consacré aux actions sociales (45,6% du budget général, soit plus de 1000 milliards de FCFA). A travers l’exécution de ce budget, le Bénin pourrait connaître un taux de croissance de 6,5% en 2023 contre 6% attendu à la fin de l’année 2022. Le gouvernement table aussi sur une maîtrise de l’inflation ainsi qu’un déficit budgétaire dans les limites de 4,3% du PIB.

