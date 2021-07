La ligue fermée réunissant les meilleures équipes africaines sera mise en place bientôt et la Confédération Africaine de Football (Caf) tient au projet. C’est ce qui ressort des propos tenus par le président de la CAF, vendredi 16 juillet 2021, à l’issue d’une réunion du Comité exécutif tenue au Maroc.

« Je suis très enthousiaste par rapport au fait que beaucoup de diffuseurs sont venus me voir pour me dire qu’ils veulent contribuer à la Super Ligue africaine (...). Cette nouvelle Super Ligue de la CAF est inclusive, le comité interclubs formulera les critères et les détails des règles pour en faire un succès », a indiqué Patrice Motsepe président de la CAF, vendredi 16 juillet 2021, à Rabat (Maroc).

Même si l’ossature de la compétition n’est pas encore déterminée, le président de la CAF rassure que toutes les associations de football affiliées seront prises en compte dans la mise en œuvre du projet. « Ce que je peux confirmer, c’est que tous les pays seront inclus, c’est une initiative de base et chaque pays en fera partie », a précisé le patron de la CAF.

Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, a suggéré, en février 2020, la mise en place de la Super Ligue.

C’est au deuxième vice-président de la CAF, Ahmed Yahya, qu’est confiée en partie la supervision du projet.

M. MENSAH

19 juillet 2021 par