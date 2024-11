Le nouveau cadre des PPP décrypté aux maires et cadres communaux

Les maires, Secrétaires Exécutifs et cadres techniques des 77 communes du Bénin impliqués dans la chaîne des dépenses publiques sont en atelier de deux journées à Cotonou. C’est la Secrétaire générale adjointe du Ministère de l’économie et des finances, Réprésentant le Ministre d’Etat qui a lancé, mercredi 13 novembre 2024, l’atelier de vulgarisation du cadre juridique des Partenariats Publics Privés et des outils de promotion de l’investissement dans les communes.

L’initiative de cet atelier fait suite aux échanges lors du dernier salon intercommunal sur les investissements, selon Ilyass Sina, coordonnateur de la Cellule Climat des affaires de l’APIEX. Il a souligné l’importance pour les communes de se saisir des nouveaux cadres juridiques et des ressources offertes par les PPP afin de diversifier les financements. « Nous ne pouvons plus nous appuyer uniquement sur les ressources nationales », a-t-il affirmé, en soulignant le rôle crucial du secteur privé pour compléter les efforts du gouvernement central.

Eric Akouté, directeur des études de l’APIEX, a précisé l’objectif de cette rencontre, en insistant sur le nouveau cadre juridique des Partenariat Publics Privés au Bénin. « La loi et ses décrets d’application sont tous récents », a-t-il expliqué, ajoutant que cette réforme légale apporte des solutions aux problèmes soulevés par les communes sur les anciennes régulations des PPP. Akouté a également mis en avant la dynamique d’ouverture du Bénin aux investissements privés, qu’il décrit comme un « miracle béninois », attirant de nombreux investisseurs.

Pour Marie Joséphine Nsenguiyoumva, coordonnatrice du champ d’action investissement public à la GIZ, l’enjeu est également de favoriser un climat des affaires attractif pour stimuler les investissements au niveau communal. Elle a exprimé l’engagement de la GIZ à accompagner les communes dans la mise en place d’infrastructures, soulignant les avantages des PPP pour mobiliser des ressources privées et assurer le bien-être des citoyens. Elle a encouragé les participants à s’approprier ces outils pour accélérer le développement de leurs communes.

Jonas Babatoundé, maire de Ouinhi et représentant de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB), a souligné l’importance pour les maires et leurs équipes d’utiliser cette formation pour tirer le meilleur parti du nouveau cadre des PPP. Il a appelé ses collègues à participer activement et à se préparer à l’issue de cet atelier à mettre en œuvre des projets structurants dans leurs communes.

Le préfet du Littoral, Alain Orounla, a réitéré la détermination du gouvernement à renforcer la décentralisation et l’autonomisation des communes, tout en se félicitant de l’engagement des autorités locales à tirer parti de ce nouveau cadre. Il a encouragé les participants à profiter de cette occasion pour se familiariser avec les outils et le cadre légal pour développer leurs compétences.

La Secrétaire générale adjointe du Ministère de l’économie et des finances, Awaou Baco, représentant le ministre d’État, a officiellement ouvert les travaux. Elle a souligné que les PPP permettent aux organismes publics de lancer des projets d’envergure sans dépendre entièrement des finances publiques.

La formation, selon la SGA du MEF, permettra « d’explorer les divers aspects des PP depuis la planification et la structuration des projets jusqu’à leur mise en œuvre et leur gestion » ; de prendre connaissance des nouvelles règles qui régissent les PPP au Bénin et de discuter des meilleures pratiques en matière des PPP.

« En travaillant ensemble pour améliorer la transparence, la prévisibilité et la stabilité réglementaire, nous pouvons créer un environnement attractif dans lequel les entreprises peuvent prospérer, générant ainsi des emplois et de la prospérité pour les communes. Je vous encourage ainsi à participer activement aux discussions, à poser des questions et à partager vos expériences. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis et saisir les opportunités qui se présentent à nous », a indiqué la SGA du MEF.

M. M.

15 novembre 2024