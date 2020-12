Le nombre d’abonnés à la 5G en augmentation de 40% d’ici 2026

Ericsson a rendu public en novembre 2020 son rapport sur la mobilité, présentant les prévisions du Moyen-Orient et de l’Afrique. A l’occasion, d’un webinaire ce jeudi 17 décembre 2020, le vice-président d’Ericsson Moyen-Orient et Afrique Nicolas Blixell a fait un exposé sur le rapport, les chiffres et les tendances les plus importantes dans la région.

Des experts se sont également prononcés sur les changements induits par la pandémie Covid-19.

3,5 milliards, c’est le nombre d’abonnés 5G dans le monde d’ici 2026 soit 40 % de tous les abonnements mobiles. A la fin de 2020, le nombre d’abonnés 5G devrait atteindre 220 millions.

Plus de 100 fournisseurs de services dans le monde ont lancé la 5G. Ce sont les prévisions du rapport d’Ericsson, novembre 2020 sur la mobilité.

Selon le vice-président Ericsson Nicolas Blixell, dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), il y aura 130 millions d’abonnements à la 5G en 2026. « La LTE (4G) sera la technologie dominante avec plus de 50% des abonnements d’ici 2026 », précise-t-il.

En Afrique subsaharienne, les abonnements à la 4G/LTE devraient être multipliés par 2,5. « Pour le moment, les niveaux de 4G sont relativement faibles en raison du coût du smartphone », a ajouté Nicolas Blixell. Il faut noter que la 3G et la 2G seront les technologies dominantes en Afrique subsaharienne jusqu’en 2026.

Comparativement à la 4G, la pénétration des abonnements 5G devrait être nettement plus rapide.

Accès sans fil fixe (FWA), une force de la 5G

A en croire le vice-président, FWA est une force de la 5G du fait qu’on peut avoir du très haut débit via un équipement local. Ericsson estime le nombre de connexions FWA à travers le monde à 60 millions d’ici la fin de 2020. Le nombre de connexions devrait plus que tripler d’ici la fin 2026 pour atteindre 180 millions.

Au Moyen-Orient et Afrique du Nord, les prévisions des connexions FWA sont de 35 millions d’ici 2026. Cette région connaîtra la plus forte croissance du marché des smartphones.

En Afrique subsaharienne, la situation sera la même. L’adaptation des smartphones va presque doubler pour atteindre plus de 73% des abonnements d’ici à 2026.

Dans son rapport sur la mobilité, Ericsson s’est penchée sur le trafic mobile. Il devrait augmenter de 28 % par an entre 2020 et 2026. « Si les tendances récentes se poursuivent, la majeure partie de cette croissance proviendra du trafic vidéo », indique Nicolas Blixell.

Ericsson s’est aussi intéressée aux stratégies des opérateurs ayant lancé la 5G dans le monde. 19% des fournisseurs de services optent pour la performance du réseau. Parmi les prestataires de services interrogés, 28% proposent de nouveaux services, ce qui constitue un défi. Avec 38%, la stratégie la plus courante est celle de l’industrie qui se concentre sur une proposition de valeur pour l’argent.

Plusieurs fournisseurs de services misent sur les jeux en ligne qui se développent déjà aux Etats-Unis, en Chine et en orée du Sud.

Les entreprises s’adaptent à la digitalisation

La pandémie Covid-19 a changé les habitudes. Elle a fait place à une utilisation plus accrue des services TIC permettant de s’adapter à un nouveau mode de vie. Grâce à la connectivité, plusieurs entreprises ont fait recours au télétravail.

Pour Oumnia Boualam, directrice générale d’Oxford Business Group, leader mondial de la Business Intelligence, il s’agit d’un changement très positif. La transformation digitale explique Oumnia Boualam va conduire à beaucoup plus de transparence en Afrique et les entreprises doivent s’adapter à la digitalisation.

Francis Dufay, directeur Général chez Jumia Côte d’Ivoire a fait le point du e-commerce en Afrique. D’après lui, le secteur e-commerce sur le continent africain a prouvé sa pertinence. « On ne touche qu’une petite partie de l’immense marché potentiel à l’échelle du continent africain », a-t-il indiqué. Avec le développement rapide des technologies de l’information et de la communication, « le marché de l’e-commerce va exploser ».

