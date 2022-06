Le niveau des travaux de l’hôpital de zone Savè-Ouèssè

A quand la fin des travaux de l’hôpital de zone Savè-Ouèssè en construction dans le département des Collines ? Le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin a donné des précisions sur le chantier, mardi 31 mai 2022, dans l’émission Le gouvernement en action.

Les travaux de construction de l’hôpital de zone Savè-Ouèssè « évoluent bien ». Le taux d’exécution physique pour le volet génie-civil dépasse 91%, a constaté le ministre de la santé au détour d’une descente inopinée sur le chantier.

Benjamin Hounkpatin a fait savoir, mardi 31 mai 2022, sur l’émission télévisée Le gouvernement en action que le chef de l’Etat tient à faire bénéficier les populations de Savè de l’infrastructure au plus tôt et y veille particulièrement. « Nous espérons que d’ici la fin du mois de juin-juillet, tout le volet génie-civil sera terminé. Il y a quelques travaux qui sont encore en cours de finition et qui vont être totalement terminés pour le 30 juillet. C’est ce que nous avons convenu avec toutes les entreprises qui sont sur le chantier. Le volet équipements est également lancé avec la partie saoudienne », a indiqué le ministre de la santé en ce qui concerne l’état d’avancement des travaux.

« (…) Nous espérons que d’ici la fin de l’année 2022 ou au plus grand tard le premier trimestre de l’année 2023, tous les équipements seront livrés et installés », a souhaité le ministre de la santé. A l’en croire, l’hôpital de zone de Savè-Ouèssè sera inauguré d’ici le premier trimestre 2023 pour permettre aux populations de cette zone sanitaire de bénéficier des fruits de ce joyau que le Gouvernement tient à leur offrir.

La construction de l’hôpital avait été promise aux populations de Savè-Ouèssè par le régime de l’ex président Boni Yayi. Malgré l’achèvement des études techniques et architecturales du projet de construction et d’équipement de l’hôpital de zone de Savè-Ouèssè en 2015, les travaux n’ont pas démarrés. Le lancement des travaux n’a été effectif que le 31 août 2017 sous le gouvernement du président Patrice Talon.

